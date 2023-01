Lancement : CANAL+ dévoile sa nouvelle série de “DÉCHÉANCES” dès le 1er février sur Sunu Yeuf !

La chaîne éditée par le Groupe CANAL+, “SUNU YEUF”, la chaîne 100% séries et théâtres du Sénégal, annonce le lancement d’une nouvelle série inédite et produite par MARODI. Il s’agit de la série “DÉCHÉANCES” à découvrir en première exclusivité sur la chaîne SUNU YEUF, le 1er février à partir de 20h00, du mercredi au vendredi…

Cette production de 50 épisodes de 26 minutes chacun, met en scène une jeune guinéenne, Linda, qui décroche son bac et débarque pleine de rêves à Dakar pour ses études supérieures. Mais le destin de la jeune fille bascule lorsque, croulant sous les difficultés financières et influencée par son entourage, elle est tentée de recourir à des solutions extrêmes pour survivre dans la jungle dakaroise.

“Déchéances” décrypte également avec justesse et sensibilité le quotidien semé d’embûches de Linda et aussi de quatre autres jeunes femmes face à l’adversité de la vie étudiante. La série été écrite par cinq scénaristes dont Afsatou Diop, créatrice et co-scénariste de la série à succès KARMA.

Ensemble, ils ont créé et développé des intrigues alliant faits de société et histoires d’amour, et des personnages plein d’espoirs, de rêves et de désillusions…La réalisation, bénéficiant de moyens techniques et humains importants, a été confiée à Baye Moussa Seck, à qui l’on doit des séries fortement plébiscitées telles que “maîtresse d’un homme marié” ou “Impact.”

Enfin, la série réunit un casting de jeunes talents féminins portés par des talents confirmés tels que Banel Camara et Alain Diémé…Avec une telle équipe devant et derrière la caméra, DECHEANCES est la série évènement à ne pas manquer à partir du 1er février sur SUNU YEUF, canal 37 ou 216, seulement avec CANAL+!