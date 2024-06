Lamine Niang, installé dans ses fonctions veut « faire briller Le Soleil » : « L’objectif est d’assumer pleinement notre leadership en journalisme au Sénégal »

Le nouveau directeur général du journal Le Soleil a pris fonction ce lundi en remplacement de Yakham Mbaye. Lamine Niang, longtemps à l’étranger est de retour au bercail pour apporter sa touche dans la dynamique de service publique dans le domaine de l’information général.







« C’est avec une grande fierté que je m’adresse à vous, chers employés de la société sénégalaise de presse et de publication, Le Soleil, en cette occasion de passation de service. Je suis honoré de précéder à mes successeurs à ce poste crucial dans le cadre du service de l’information publique » s’est-il réjoui au début de ses propos devant le personnel et toute la direction du quotidien national Le Soleil. Lamine Niang estime ni plus, ni moins, avoir accepté de quitter le Canada pour venir ici, c’est parce qu’étant convaincu qu’une nouvelle page du Sénégal s’est ouverte depuis l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. « Nous ne devons pas manquer le train de l’histoire. Nous estimons qu’il n’y a pas de mission plus exaltante que de diriger ce pays ». En effet, selon le directeur entrant, Le Soleil depuis sa création en 1970, a toujours été la voix du peuple. Cependant, ces dernières années, il a été constaté que le journal a fait face à de nombreux défis tels que la concurrence accrue des médias en ligne et aussi, des difficultés financières. Malgré tout, Lamine Niang reste positif : « je suis convaincu que Le Soleil a un avenir radieux devant lui car c’est une entreprise qui regorge de ressources humaines de qualités. C’est un avenir plein de promesses que je nous vois construire. Mais pour atteindre cet objectif, il nous faut nous unir et nous conformer à la vision du chef de l’Etat telle que le « Jub Jubeul Jubeunti ».





S’adapter aux réalités et améliorer la gouvernance de l’entreprise…





Pour le responsable du Pôle Conseils et Stratégies du Secrétariat National à la Communication de Pastef, l’un des défis actuel du Soleil, est de « s’adapter aux réalités du paysage médiatique, élargir le lectorat en cherchant à attirer une audience plus jeune et relever le défi de la transformation digitale. C’est pourquoi, le nouveau directeur général du journal Le Soleil, compte s’engager dans la digitalisation de la société et en faire une priorité absolue. « Nous devons moderniser notre infrastructure informatique, développer de nouveaux produits et nous adapter aux nouvelles habitudes de consommation des lecteurs. Notre modèle économique doit être réinventé pour trouver de nouvelles sources de revenus » a-t-il indiqué.







Aussi, l’amélioration de la gouvernance et de la gestion sont tout aussi importantes. Dans sa feuille de route, Lamine Niang veut mettre en place une gouvernance d’entreprise saine et transparente, avec une gestion financière améliorée afin de permettre à l’entreprise de retrouver sa place d’antan au sein des grandes entreprises. Mieux, il faut même prétendre à une certification ISO qui nous conduira vers le chemin de l’excellence, dira-t-il optimiste.







Par ailleurs, parler du Soleil, c’est faire face à cette volonté de redynamisation de la rédaction et la direction commerciale à l’ère des fake news, de la désinformation etc. Un des objectifs du nouveau directeur est d’aller résolument vers un journalisme de qualité qui soit pertinemment équilibré et accessible sur plusieurs canaux. « Nous devons assumer pleinement notre leadership en journalisme au Sénégal » ajoutera Lamine Niang devant le personnel de la boîte.







Aussi, un plan de relance de l’Agence de Distribution de Presse (ADP) de même que le lancement d’une Kiosque numérique sont aussi, attendus d’après le nouveau directeur général qui vient d’être installé ce lundi en remplacement de Yakham Mbaye.