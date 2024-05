La ville de Thiès zappée lors du 44ème Congrès de l'AIMF : Le Dr Babacar Diop considère l'Association Internationale des Maires Francophones comme un "machin"

"L'AIMF, cette chose-là ! L'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) est un machin. Elle sert exclusivement de vitrine à des villes comme Paris", telle est la déclaration du maire de la ville de Thiès, le Dr Babacar Diop.

Poursuivant, l'édile de la ville de Thiès d'enfoncer le clou. "Le 44ème Congrès de l'AIMF qui vient de se dérouler à Lausanne sans une invitation adressée à Thiès est une insulte de plus à la mémoire du Père fondateur de la Francophonie. En effet, il est important de rappeler que Thiès a une histoire riche et prestigieuse dans la Francophonie, notamment en étant la ville où le regretté Léopold Sédar Senghor, Père fondateur de la Francophonie, a été le premier maire. Il est clair que les positions de Thiès dérangent. Certains n'arrivent pas à accepter que le monde vit une nouvelle ère de dignité des villes et des peuples. Malheureusement, loin de s’adapter à ces nouvelles exigences démocratiques et universelles, l'AIMF continue de fonctionner avec une culture néocoloniale de domination, présupposant des villes de première classe et des villes de seconde classe."

"Je tiens à rappeler que toutes les villes du monde sont d'égale dignité. Le temps est donc venu de repenser l'AIMF. Sinon la Ville de Thiès n’hésitera pas à quitter l'organisation. Je reste déterminé à défendre les intérêts de Thiès et à œuvrer pour son rayonnement. Je ne resterai pas silencieux devant une telle injustice et je continuerai à me battre pour que la voix de Thiès soit entendue et respectée. Je lance un appel à toutes les villes qui ne se reconnaissent pas dans le fonctionnement actuel de l'AIMF à faire face à ces multiples forfaitures".