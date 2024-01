La suprise de Will Smith à un étudiant guinéen

Un étudiant guinéen a eu la surprise de sa vie en recevant des cadeaux de la part de l'acteur Will Smith. Mamadou Safayou Barry, âgé de 25 ans rêvait d'étudier dans la prestigieuse université Al Azhar du Caire en Égypte. N'ayant pas les moyens, il a décidé de parcourir 4.000 kilomètres à vélo. Wiil Smith touché par la détermination et la persévérance de l'étudiant l'a surpris en lui accordant une interview vidéo, au cours de laquelle il lui a offert un ordinateur portable, un nouveau vélo et des billets d'avion pour sa famille.



Toutefois, certains pensent que la star d'Hollywood voulait uniquement soigner son image, car critiquée aux États-Unis après la gifle qu'il avait administrée à Chris Rock.