La responsabilité citoyenne locale ( Par Demba Makalou )

IMPLIQUONS-NOUS dans la gestion de nos quartier et commune.

IMPLIQUONS-NOUS pour notre bien-être commun. Soyons exigeants envers nous-mêmes et envers nos élus locaux autant que nous le faisons avec l'Etat central.

Si l'on ne fait pas attention, nous allons vivre dans des bidonvilles en plein Dakar et dans la presque promiscuité dans nos quartiers. Nous avons la fâcheuse habitude d'élire des Maires et de nous détourner totalement de ce qu'ils font, d'accepter et de subir sans broncher leurs décisions impopulaires soient-elles.

Ces décisions qui impactent négativement l' environnement et de le cadre de vie, sont souvent faites avec la complicité de certains conseillers municipaux et habitants, au détriment des administrés.

On a l'impression que l'amélioration des conditions de vie des populations n'est pas une priorité pour les mairies, seule recherche effrénée de ressources financières les intéresse et il est même à se demander à quelles fins puisque les administrés n'en voient aucune valeur ajoutée dans leurs cités.

Le peu d'espaces de vie qui reste est utilisé à des fins économiques pour des particuliers. Les enfants et les jeunes n'ont plus d'espaces d'épanouissement ni d'aires de jeu. Les espaces verts sont inexistants, il n'y a plus de zones de promenade ou de repos pour les personnes âgées. Il n'existe plus de trottoirs, ils sont tous squattés et on trouve toujours des pseudos "humanistes" pour le justifier.

Chers citoyen(ne)s, les efforts que vous déployez au niveau central, faites le dans votre environnement proche sinon ils ne serviront absolument à rien, on sera dans un perpétuel dégagisme sans de véritables impacts sur notre existence.

Un immeuble n'est propre que lorsque chaque locataire ou propriétaire prend soin de son intérieur et que eux tous se mettent ensemble pour nettoyer et embellir les parties communes.

Si nous continuons à agir uniquement au gré des soubresauts politiques dans l'émotion et la réaction, l'espoir n'est pas encore permis et des lendemains obscurs se profilent à l'horizon, l'air de rien. Soyons proactifs.

L'anarchie et la clochardisation sont en cours dans nos quartiers. Ce n'est pas une exagération ; non, il suffit juste d'observer ce qui se passe autour de nous et de faire une profonde introspection.

Il y a au moins 4 ans, l' Ansd prévoyait *28 millions d'habitants* en 2039 avec 75% de jeunes, donc dans 15ans exactement. Cela suit évidemment une certaine logique et c'est corroboré par le dernier recensement avec 70% de jeunes en âge de procréer.

L'accès au logement devenant de plus en plus difficile, les gens sont obligés de construire en hauteur, les quartiers vont dédoubler en effectifs, le parc automobile va s'agrandir, les enfants seront de plus en plus nombreux, il y aura davantage de consommateurs et les commerces (cantines, étals, pousse-pousse, etc.) augmenteront et participeront à l'étouffement.

Et si DÈS À PRÉSENT, aucune politique publique locale ne prend en considération ces paramètres, nous risquons d'aboutir à des CONFLITS SOCIAUX très regrettables.

Ceux qui agissent pour l'intérêt commun et qui servent la communauté ne s'entendront jamais avec ceux qui veulent se servir de la communauté.

Chers compatriotes, analysons froidement la situation sans émotions, faisons face à nos propres responsabilités et agissons en conséquence.

Demain, c'est maintenant.

Il appartient aussi aux autorités (Gouverneurs, Préfets et Sous-préfet, etc.) de recadrer les dirigeants locaux et contenir leurs abus.

Que Dieu nous gratifie des moyens de notre dignité

Demba Makalou

Acteur politique indépendant

Secrétaire général plateforme AVEC

Coordonnateur AVEC Commune Mermoz Sacré cœur