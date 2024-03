La réplique du directoire de campagne de AB suite aux accusations de Sonko : « Décidément, entre Ousmane et la diffamation, c’est une histoire d’amour… »

Le président Amadou Bâ exhorte tous les autres candidats à militer pour une campagne électorale responsable et mature, offrant au peuple Sénégalais des débats programmatiques, leur permettant de faire le meilleur choix pour la conduite des destinés de notre pays.

Le directoire de campagne du candidat Amadou Bâ a sorti un communiqué suite à l’attaque de Sonko contre son candidat.« C'est avec une consternation mêlée de déception que les Sénégalais ont suivi la conférence de presse de Ousmane Sonko de ce vendredi 15 mars 2024. Décidément, entre Ousmane Sonko et la diffamation, le dénigrement, le mensonge et la manipulation, c’est une histoire d’amour », a regretté le directoire de campagne de Amadou Bâ qui dit avoir espéré que « l'isolement lui aurait permis d'acquérir un minimum de maturité et de sagesse, l'éloignant ainsi de la violence verbale et physique qui est l'unique programme de sa mouvance politique ».Le directoire rappelle que son candidat « n'a pas de temps à consacrer à ses enfantillages ». « Il est en train d’aller à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais des villes et campagnes pour leur parler, échanger avec eux et leur présenter son programme de développement économique et social dont l’objectif majeur est la prospérité partagée », apprend t-on du communiqué.