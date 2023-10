La pollution lumineuse, un autre défi environnemental à contrer en Afrique

C'est l'un des dangers envers la nature qui nourrit toutes les conversations actuelles dans le monde scientifique et écologique.

La pollution lumineuse pointe du doigt les milieux urbains usant exagérément de lumière artificielle en soirée. En effet, cette habitude aide non seulement à l'affaiblissement de la lueur des étoiles, mais favorise également la disparité de celles-ci du ciel. Selon Science, la revue scientifique généraliste américaine, les illuminations qui s'échappent des villes pour atteindre les cieux empêchent les Hommes et les animaux de voir depuis la terre des étoiles. "À ce rythme de changement, un enfant né dans un endroit où 250 étoiles étaient visibles ne serait capable d’en voir qu’une centaine environ à l’âge de 18 ans", explique Christopher Kyba, chercheur au centre de recherche allemand.

Faisant l'objet d'une grande campagne de sensibilisation très médiatisée, les moyens de lutte contre la pollution lumineuse se multiplient dans bien des villes en Europe, plus particulièrement en France, d'où l'urgence est plus importante selon le bulletin des communes : "La pollution lumineuse s’est intensifiée en France, avec une hausse de 94% en trente ans. Cette augmentation notable a des conséquences sévères non seulement pour la beauté naturelle des nuits étoilées, mais également pour la biodiversité", peut-on lire dans un récent article. Les éclairages artificiels incessants perturbent ainsi les espèces animales et végétales nocturnes, menaçant leur existence tout en créant un déséquilibre des écosystèmes délicats.

Le cri d'alarme ne manque pas d'aller plus loin, comme aux États-Unis. Durant la semaine du climat, allant du 18 au 24 septembre, la légendaire ville de New York reconnue comme étant "la ville qui ne dort jamais", a été décrié pour son gaspillage énergétique. "Je pense qu'il y a encore du chemin à faire avant que nous ne voyions une ville très éclairée pour ce qu'elle est, à savoir une déperdition flagrante d'énergie et une chose qui a un impact direct sur la nature", a dit à l'AFP Ruskin Hartley, directeur de l'International Dark-Sky Association (IDA).

Qu'en est-il de l'Afrique dans tout ça ? Ce continent d'où les plus grandes problématiques sont parfois méconnues ou soient prises à la légère, a en effet de sa part à donner dans cette lutte écologique et économique face à la pollution lumineuse. En effet, l'usage des énergies électroniques et les coupures répétitives, et parfois même prolongés, sont parfois au centre des échanges. "Délestages, coupures, pannes de courant font partie du quotidien des villes africaines", a une fois noté le journal en ligne LE POINT. Des ennuis qui ne semblent pas en être une pour les militants contre la pollution lumineuse, qui prônent des extinctions de lumière en soirée afin de laisser la nuit sombre. Une méthode qui pourrait s'avérer bénéfique en terme d'economie d'énergie et de courant...