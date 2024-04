La grève des travailleurs municipaux : légitime, mais…

Les travailleurs des Collectivités locales sont en grève depuis septembre 2022. Ils

exigent du gouvernement la revalorisation de leur traitement au regard de

l’augmentation des salaires dans l’administration publique. En son article 29, la loi

relative au statut général des travailleurs des collectivités territoriales dit que toute

hausse ou amélioration du traitement des agents de l’État central doit être garantie en

même temps aux travailleurs des collectivités territoriales. Par conséquent, la

légitimité de la doléance ne souffre d’aucune ambiguïté. Cependant, c’est dans la mise

en œuvre que se posent des problèmes auxquelles sont confrontés les employeurs que

sont principalement les maires.

D’ailleurs, le nouveau ministre en charge des collectivités locales, M. Balla Moussa

Fofana, a récemment suggéré la mise en place d’un groupe de travail en vue de

formuler des propositions soutenables de résolution de la crise. Pourtant, au mois de

février 2023, le Réseau des Élus Locaux du Sénégal (REELS) avait appelé l’État à

prendre promptement en charge la « revendication légitime des agents des

Collectivités Territoriales », en considération des traitements accordés aux autres

employés de l’État. « Si l’Association des Maires du Sénégal (AMS) jouait son rôle,

cette affaire pouvait être réglée. C’est pourquoi, nous comptons porter ce combat »,

avait dit le président du REELS, M. Ousmane Sonko.

Reste à savoir : qui sont réellement les agents concernés par l’alignement? Qui est

fonctionnaire ou non au niveau de la Fonction publique locale ? En septembre 2023,

plus de 4021 agents, fonctionnaires ou non-fonctionnaires, ont été identifiés dans les

601 collectivités territoriales. Plus de 8800 autres agents dont les dossiers n’étaient

pas encore complets y travaillaient. Le Collectif des Agents de la Mairie de Sam

Notaire, dans un mémorandum publié en 2019, avait dénoncé l’existence d’un

personnel fictif (décisionnaire et contractuel) percevant mensuellement dans la mairie

et ne travaillant dans aucun des services de la mairie. En effet, les mairies font face à

un budget de fonctionnement trop important du fait d’une masse salariale peu

maîtrisée.

Fort du pouvoir de substitution d’action, l’État du Sénégal est bel et bien en mesure

d’entreprendre les réformes nécessaires au bon fonctionnement des collectivités.

Vaste chantier de redressement dans le fonctionnement de celles-ci, le gouvernement



actuel va-t-il se contenter d’injecter aveuglément de l’argent dans les sacs troués de la

décentralisation? La seconde option serait d’exiger des syndicalistes et de leurs

employeurs une totale disposition à une réorganisation jusqu’au licenciement,

moyennant le concours de l’État. Dans l’un comme dans l’autre cas, les syndicalistes

du secteur devront, par-dessus tout, porter le combat de la gestion saine et durable des

collectivités en s’imposant d’abord la meilleure des codes de conduite. C’est en cela

que leurs intérêts matériels et moraux seront préservés durablement. Dans l’opposition

comme au pouvoir, les hommes politiques ne devraient-ils pas ainsi s’adresser à

toutes les couches de la population.

Dans le projet « Diomaye président », il est prévu d’augmenter l’indexation des fonds

de dotation et des fonds d’équipement faite sur la TVA pour la faire passer de 5,5% à

un taux de 10% voire 15%. Les collectivités territoriales sont confrontées à l’absence

de ressources financières et une dépendance vis-à-vis de l’État. Pourtant, la libre

administration des collectivités territoriales fait que les agents municipaux sont

recrutés et engagés par les maires. Au titre de l’année 2024, le montant des transferts

de l’État aux collectivités locales sont de plus de 69 milliards FCFA.

Birame Waltako Ndiaye