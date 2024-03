La datte : ce fruit béni du ramadan, au cœur de la tradition et du commerce

Chaque année, avec l'arrivée du ramadan, les marchés s'animent d'une activité particulière : la vente de dattes appelée « tandarma », en wolof. Ce fruit sucré et nutritif occupe une place centrale dans la tradition du ramadan, servant non seulement de symbole religieux, mais aussi de produit commercial.

Fort de ce constat, Dakaractu s’est promené vers Liberté 6 où des vendeurs de dattes occupent les alentours du Pont. Secs, humides, en gros, au détail, ou dans des cartons, il y en a pour toutes les bourses.



Modou Fall, un vendeur de dattes trouvé juste à côté du marché de friperie au rond-point Liberté 6, donne ses impressions: « Les dattes sont étroitement associées au ramadan depuis des siècles, remontant aux enseignements du Prophète Mohamed (Psl) lui-même. C’est pour cela que depuis que je suis venu à Dakar en 2013, à chaque période de ramadan, je me lance dans la vente de dattes. J’achète la caisse à 11.500f, parfois 12.000f que je mets dans des sachets de 100f, 200f, 500f et 1000f pour les revendre. La plupart des clients achètent les dattes humides, mais il y a aussi certains clients qui préfèrent les secs", explique ce vendeur qui dit ne pas se plaindre, en ce début de ramadan.



De l’autre côté du rond-point de Liberté 6, on aperçoit Moustapha Ndiaye qui lui, est venu pour acheter des dattes. « Le lien entre le ramadan et les dattes va bien au-delà de la simple alimentation. C'est une tradition profondément enracinée dans la foi, la culture et la communauté musulmane. Lorsque le soleil se couche et que l'appel à la prière retentit, je prends deux dattes pour rompre le jeûne . Leur douceur naturelle et leur richesse en glucides offrent une énergie immédiate pour restaurer les réserves épuisées après une journée de jeûne", fait savoir ce consommateur.

Elles sont riches en fibres, en antioxydants et en minéraux tels que le potassium et le magnésium. Leur index glycémique modéré en fait également un choix judicieux pour réguler la glycémie pendant le jeûne.

"J’achète les dattes humides de préférence car elles sont douces et contiennent beaucoup de bienfaits. Depuis des siècles, les dattes occupent une place de choix dans la culture et la religion musulmane. Elles sont mentionnées à plusieurs reprises dans le Coran et dans les enseignements du Prophète Mohamed. On raconte que Mohamed lui-même rompait souvent son jeûne avec des dattes, les considérant comme un don béni de Dieu", a argumenté Moustapha, qui nous fait l'historique de la datte.