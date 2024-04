La Corée du Nord lance un nouveau missile balistique en direction de la mer du Japon

L'armée de Séoul a annoncé ce lundi que la Corée du Nord a lancé un missile balistique non identifié en direction de la mer, au large de la côte-Est de la Corée du Sud. Cet essai constitue le dernier d'une série de tests menés par Pyongyang cette année.



La Corée du Nord a tiré ce lundi 22 avril, un missile balistique en direction de la mer au large de sa côte orientale, a annoncé l'armée sud-coréenne.

"La Corée du Nord a tiré un missile non identifié dans la mer de l'Est" appelée

aussi mer du Japon, a annoncé l'état-major interarmées de la Corée du Sud.





Plus tôt, le ministère de la Défense japonais avait signalé également un "probable tir de missile balistique" effectué par Pyongyang, dans un message publié sur le réseau social X.



Les garde-côtes japonais, citant le ministère de la Défense, ont indiqué peu après que le missile semblait être déjà retombé en mer. Le missile est tombé en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, selon les médias japonais, dont la chaîne publique NHK, citant des sources du gouvernement non identifiées.



Selon le site spécialisé NK News, basé à Séoul, "la brièveté du vol, probablement moins de dix minutes, indique que le lancement impliquait un missile balistique à courte portée (SRBM) ou un système de lance-roquettes multiple (MLRS) de 600 mm."