La Communauté ouest-africaine mise à l'épreuve par une série de crises

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cedeao) se réunit jeudi en urgence, sur fond de crise politique majeure au Sénégal et de différends importants avec les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger.



Le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation ouest-africaine a annoncé que les ministres des Affaires étrangères se retrouveraient à Abuja, la capitale du Nigeria, pour "discuter des problèmes sécuritaires et politiques actuels de la région".



La présence du ministre sénégalais n'est pas confirmée pour le moment.



Après le report de la présidentielle sénégalaise, la Cedeao a exhorté Dakar à respecter son calendrier électoral initial. Mais elle essuie de plus en plus de critiques qui remettent en cause son influence sur ses Etats membres.



La réputation de l'organisation régionale vieille de près de 50 ans est en jeu, en particulier après le coup d'Etat au Niger en juillet 2023.



La menace d'intervention militaire de la Cedeao dans ce pays semble ne plus être à l'ordre du jour, alors que le président déchu Mohamed Bazoum n'a toujours pas été rétabli dans ses fonctions et reste détenu.



Le report de l'élection présidentielle sénégalaise est une "nouvelle crise dont la Cedeao n'a pas besoin", indique à l'AFP Djidenou Steve Kpoton, consultant politique béninois indépendant.



"Son impuissance face à la situation est évidente", ajoute M. Kpoton.



- Crise au Sénégal -

Le Sénégal, l'une des démocraties les plus stables de la région, connaît sa pire crise politique depuis des décennies.



Elle a été déclenchée par le report de la présidentielle du 25 février 2024 par le président Macky Sall samedi, suscitant des inquiétudes quant aux répercussions dans la région.



Les législateurs ont voté lundi à la quasi-unanimité en faveur de ce report au 15 décembre 2024, après l'expulsion de membres de l'opposition par les forces de sécurité, qui n'ont pas pu voter.



Dans un communiqué, la Cedeao a invité le Sénégal a "prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral".



Pour Rama Salla Dieng, maîtresse de conférences en études africaines à l'université d'Edimbourg en Ecosse, la Cedeao publie "des communiqués de presse, mais lorsque le moment est venu d'agir et de faire respecter les principes pour lesquels elle a été créée, elle ne fait rien".



"Pourquoi n'excluent-ils pas le Sénégal?" se demande l'universitaire sénégalaise.



"Un coup d'Etat est un coup d'Etat, il y avait des élections planifiées avec une date fixée. On a l'impression qu'ils sont vraiment impuissants", ajoute Rama Salla Dieng.



L'un des pouvoirs dont dispose la Cedeao est d'imposer de lourdes sanctions économiques, comme elle l'a fait à l'encontre du Mali et du Niger à la suite des récents coups d'Etat.



Fin janvier, les deux pays ainsi que le Burkina Faso, déjà suspendus de la Cedeao, ont annoncé leur retrait conjoint de l'organisation ouest-africaine, aggravant ainsi le casse-tête diplomatique.



Et mercredi, les trois pays sahéliens ont fait savoir qu'ils entendaient partir dès maintenant et non dans un an comme le stipulent les textes de l'organisation.



- "En difficulté" -

Les experts estiment que le Sénégal est encore loin du stade où la Cedeao est susceptible de lui imposer des sanctions financières.



"Ce qui peut être mis en place, c'est davantage de médiation", déclare à l'AFP Idayat Hassan, affiliée au Centre américain d'études stratégiques et internationales.



"La Cedeao est en difficulté, mais ce n'est pas nouveau. L'Afrique de l'Ouest était l'une des régions du monde les plus sujettes aux coups d'Etat avant que la consolidation démocratique ne commence à s'installer", indique Mme Hassan.



Pour Hassan, l'organisation régionale s'était montrée "capable de s'adapter, résiliente et capable de faire face à la plupart de ces défis" dans le passé.



La Cedeao est déjà intervenue militairement, notamment en Gambie en 2017 lorsque le président sortant Yahya Jammeh a refusé de quitter le pouvoir après avoir perdu les élections.



Il ne serait "pas sage pour quiconque d'avancer une action militaire" dans la région, estime Bamidele Olajide, professeur de sciences politiques à l'université de Lagos.



M. Olajide fait partie des experts interrogés par l'AFP qui ont déclaré que la Cedeao devrait se reformer pour résoudre la récente série de crises.



"On ne peut pas continuer comme si de rien n'était", juge Mme Dieng, qui a appelé à une consultation publique sur le rôle de l'organisation.



"Nous devons être très pragmatiques", ajoute-t-elle. "Si les gens pensent que la Cedeao n'a plus besoin d'exister, alors avons-nous encore besoin de la Cedeao?"