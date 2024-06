La Banque mondiale fait l'état des lieux de la mise en oeuvre du PRAPS

Ce lundi s'est ouverte la sixième mission d'appui à la mise en œuvre du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase II (PRAPS-2), censée s'étendre jusqu'à la date du 28 juin 2024. Cette mission se place sur la continuité de la phase 1, et constitue une suite opérationnelle de la déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme adoptée le 23 octobre 2013. Un rassemblement témoignant du plan du nouveau régime pour un Sénégal souverain juste et prospère, réservant une place importante au secteur primaire en général et particulièrement à l’Agriculture et à l’Elevage.

Après la cinquième mission organisée en virtuel l'année passée, allant du mois de novembre à celui de décembre 2023, la terre de la Teranga accueille pour la deuxième fois ce lundi, et cette fois-ci en présentiel, la sixième mission d'appui à la mise en œuvre du PRAPS-2.

L'objectif de développement de ce projet est de " renforcer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel ". Pour cela, le projet est structuré autour de cinq grands composants que sont : l'amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires, gestion durable du paysage et amélioration de la gouvernance, redressement des chaînes de valeur du bétail, perfectionnement de l'inclusion sociale et économique ; femmes et jeunes, coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponses aux crises.

Et donc, cette réunion est primordiale à l'évaluation du prochain plan d'action du PRAPS-2, en notant les dernières réalisations du premier semestre. " Nous allons évaluer notre plan de travail annuel du budget 2024, voir ce que l'on a pu réaliser, les difficultés. Nous profiterons aussi à évaluer l'avancement global [...], nous allons prendre des recommandations, et identifier des actions fortes ", souligne madame Edwige yaro Botoni, la coordinatrice régionale du PRAPS-2. La tenue de ce projet de tenant déjà à sa troisième année de mise en œuvre, compte à son portefeuille une somme colossale de 31 milliards de FCFA dédié à la résilience des pasteurs et des agropasteurs au Sahel.

Pour le chargé du PRAPS-2, l'agroéconomiste senior de la banque mondiale, Erick Herman ABIASSI, qui insiste tout de même à ne pas vouloir " jeter des fleurs ", le Sénégal fait partie des nations offrants de " beaux efforts ", au côté du Burkina-Faso et du Mali. Une critique encourageante qui ne surprend pas le docteur Mamadou Ousseynou Sakho, coordinateur du PRAPS-2 - SENEGAL : " Il est vrai que compte tenu de la situation politique du Sénégal, on est un peu plus avancés par rapport aux autres, parce qu'il y a des difficultés dans certains pays de la sous-régions " explique-t-il humblement avant d' ajouter, " mais il reste à faire ".