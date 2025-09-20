LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant

Villarreal s’est imposé sur le fil face à Osasuna (2-1) grâce à un but décisif de Pape Alassane Gueye à la 85e minute, confirmant son excellente forme en ce début de saison.
Menés 1-0 après une ouverture du score tardive d’Osasuna à la 45+6e, les hommes de Marcelino ont réagi en seconde période. Georges Mikautadze a d’abord égalisé à la 69e, avant que le milieu de terrain Sénégalais ne vienne crucifier les visiteurs d’une frappe imparable. Ce but est le deuxième du joueur en championnat cette saison.
