LDC: Man City connait un climat plus que défavorable pour préparer le 8ème face au Real Madrid

Il y a mieux pour préparer un huitième de finale important de Ligue des Champions que le contexte actuel à Manchester City. Entre les déclarations de Pep Guardiola, qui a peur pour son poste, l’énorme sanction de l’UEFA et la double-confrontation face au Real Madrid, City va devoir montrer un mental d’acier… Le ciel s’abat sur la tête de Manchester City depuis le début de la saison. Distancé, rapidement, en championnat par Liverpool, Man City doit faire face à une tempête médiatique depuis une petite semaine particulièrement violente. Pour commencer, Pep Guardiola a clairement affiché, au cours d’un entretien pour Sky Sports, ses craintes concernant son poste en cas d’échec, cette saison, en Ligue des Champions. Pour sa quatrième année à Manchester, l’Espagnol n’a pas fait franchir de cap à ses hommes puisqu’il a connu une élimination en huitième et deux désillusions en quarts de finale, à chaque fois face à des clubs anglais (Liverpool puis Tottenham).

Aujourd’hui, le technicien, passé par le Barça où il a remporté deux Ligue des Champions est en danger et pourrait être licencié en cas d’échec cuisant face au Real Madrid. Déjà stressé par ce rendez-vous compliqué face à l’écurie de Zinedine Zidane, Manchester City a fait aussi l’objet d’une sentence exceptionnelle de l’UEFA en fin de semaine dernière. En effet, l’instance européenne a décidé d’exclure, pour les deux prochaines saisons, le club britannique de la Ligue des Champions (et de toute coupe d’Europe) pour avoir surévalué des contrats patronages afin de répondre aux contraintes du fair-play financier. Ainsi, l’UEFA a décidé de frapper un grand coup et d’infliger une sanction exceptionnelle face à cette situation. Un véritable coup de tonnerre pour le club anglais et pour les autres écuries, qui cherchent à détourner les règles instaurées. Très vite, les rumeurs concernant les départs des meilleurs joueurs de l’effectif, à l’image de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sergio Agüero et tous les autres ont fleuri de l’autre côté de la Manche.



Le groupe mancunien doit donc se re-mobiliser pour pouvoir venir à bout du Real, qui a déjà remporté la Ligue des Champions à 13 reprises. Après des débuts difficiles cette saison, le club de Zinedine Zidane a repris du poil de la bête ces dernières semaines et est désormais en tête de la Liga. Deuxième de leur poule de LDC derrière le Paris Saint-Germain, le Real est redevenu une machine à gagner et la première confrontation au Stade Santiago Bernabeu promet d’être indécise. En effet, d’après les paris sportifs sur la Champions League, la Casa Blanca est favorite pour une victoire à domicile d’une courte tête (2,45), contre 2,50 pour Manchester City. Pep Guardiola et ses hommes, qui ont déjà dit adieu au titre en Premier League avec une quinzaine de points d’écart avec Liverpool, doivent ainsi offrir toutes leurs forces pour passer ce tour et espérer remporter leur première Ligue des Champions de leur histoire.

Malgré ce climat défavorable, Man City est favori pour se qualifier selon les bookmakers, avec une cote de 1,48 contre 2,10 pour le Real. Aux Citizen, maintenant, de donner raison aux sites de paris sportifs.