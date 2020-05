LANCEMENT DE LA RADIO FM : TRACE AU SENEGAL

Contact presse Trace Sénégal

Amadou Faye / afaye@trace.tv

Contact commercial Trace Sénégal

Isabelle Faulet / ifaulet@trace.tv

Dakar, le 23 mai 2020 - Communiqué de presseMoins d’un an après le lancement réussi de la chaîne TV sénégalaise « TRACE AFRIKORA », le groupe Trace renforce son offre de médias au Sénégal avec le lancement de la radio FM « TRACE » sur la fréquence 104.3 à Dakar.TRACE est une nouvelle radio FM musicale dédiée aux hits sénégalais. TRACE est lancée ce samedi 23 mai à 12h sur la fréquence FM 104.3 à Dakar et est immédiatement disponible dans le monde entier via le site Internet et l’application mobile Trace Play ( www.trace.tv ).La radio TRACE a vocation à être progressivement disponible sur tout le territoire sénégalais en bande FM.En complément de sa programmation musicale, TRACE diffuse des émissions culturelles et des concerts exclusifs. Véritable reflet de la diversité culturelle et de l’expression musicale sénégalaise, TRACE est bilingue et propose ses programmes en wolof et en français.TRACE propose des titres urbains sénégalais. Avec cette programmation dédiée, TRACE est non seulement proche des goûts des auditeurs sénégalais mais est aussi un vecteur de promotion de la musique sénégalaise au Sénégal et dans le reste du monde grâce à l’accessibilité digitale internationale de la radio.La ligne éditoriale de TRACE offre des titres d’artistes nationaux reconnus et les jeunes talents sélectionnés par les équipes de programmation. Elle intègre aussi des modules éditoriaux et d’expression du public sénégalais.TRACE est aussi un support de communication au service des marques, des agences et des annonceurs du Sénégal afin de leur permettre d’être en relation avec les millions de fans des médiasTrace. Ces fans sont aussi les acteurs clé de l’activité économique et culturelle du pays. « Avec TRACE, notre engagement est triple – auprès des auditeurs, des artistes et des marques.TRACE n’est pas qu’un média de plus. TRACE est d’abord et avant tout un médiateur qui met en relation des millions d’auditeurs, des artistes et des marques. En éditant cette nouvelle radio avec une offre locale spécifique et le savoir-faire unique du groupe Trace, nous répondons aux attentes du public et des marques sénégalaises et nous contribuons à la valorisation et à la mise en lumière de notre vivier incroyable de talents artistiques » commente Amadou Faye, le directeur de Trace au Sénégal.Cette nouvelle radio FM porte à 21 le nombre de chaînes de télévision et de radios FM éditées par le groupe Trace en Afrique. Au Sénégal, la radio TRACE bénéficiera de synergies éditoriales et commerciales avec la chaîne TV locale TRACE AFRIKORA, n°1 sur la musique et la culture urbaine sénégalaise et déjà regardée tous les mois par près de 10 millions de téléspectateurs.Trace est le premier écosystème mondial dédiée aux cultures afro-urbaines. Trace édite 27 chaînes de télévision, 100 radios FM et digitales, des services mobiles et numériques, produit des audiovisuelles et des événements qui rassemblent chaque mois plus de 300 millions de personnes dans 162 pays. En Afrique sub-saharienne, les médias Trace touchent plus de 285 millions de téléspectateurs et auditeurs et font de Trace la marque média n°1 auprès des 15-34 ans.