LAMB / Reug Reug sous pression : le CNG exige des explications après les images choc venues du Japon

L’affaire agite la planète lutte et déchaîne les réseaux sociaux : Reug Reug, censé être blessé et mis au repos médical pour 60 jours, a été aperçu en plein entraînement musclé de sumo au Japon. Une séquence virale qui a provoqué l’ire du Comité national de gestion (CNG), qui n’a pas tardé à convoquer le lutteur de Thiaroye et son manager Palla Diop pour faire toute la lumière sur cette situation troublante.



Une blessure médicalement justifiée, mais des doutes persistants



Ce qui trouble le CNG, ce n’est pas tant la reprise des entraînements que la nature physique de l’exercice. Sur les images, Reug Reug semble en pleine forme, accroché à un lutteur japonais dans une démonstration de force typique du sumo, alors qu’il est censé se remettre d’une blessure contractée en mai dernier à Dubaï.



Face à la polémique, son manager tente de rassurer : « La blessure est réelle. Il a été consulté par un médecin à Dubaï et la contre-expertise du CNG a confirmé son indisponibilité. Mais il n’a pas encore déposé son certificat de guérison. » Ce document est attendu dans moins de trois semaines, et devrait déterminer la suite.



Report confirmé, mais le duel contre Boy Niang 2 toujours d’actualité



Initialement prévu le 29 juin dernier, le combat explosif entre Reug Reug et Boy Niang 2 avait été reporté à cause de cette blessure. Toutefois, selon Makane Mbengue, promoteur du combat via Gaston Production, la confrontation n’est pas annulée, mais renvoyée à la prochaine saison.



« Dès que Reug Reug déposera son certificat de guérison, on va reprogrammer le combat pour octobre ou novembre », a expliqué le promoteur, cité par L’Observateur. « Le CNG a déjà donné son feu vert. »



Mais ce calendrier dépendra aussi d’un paramètre politique et structurel : la mise en place prochaine d’une Fédération nationale de lutte, attendue en novembre.



Le CNG veut éviter les zones d’ombre



Au-delà de la simple question médicale, le CNG cherche à rétablir la transparence et l’équité sportive. En convoquant Reug Reug et son entourage, l’instance entend s’assurer que les règles n’ont pas été contournées et que le lutteur n’a pas profité de son indisponibilité officielle pour mener d’autres activités physiques potentiellement incompatibles avec sa blessure.



Une chose est sûre : l’image du lutteur invincible commence à se fissurer, et Reug Reug devra non seulement prouver sa guérison, mais aussi restaurer la confiance du public et des instances. Le combat contre Boy Niang 2 s’annonce donc sous haute tension… avant même d’avoir commencé.