L1: le PSG referme le chapitre Messi

C'était attendu, c'est désormais officiel: après deux saisons en Ligue 1, quelques faits d'armes mais toujours pas de Ligue des champions pour le Paris SG, Lionel Messi quitte le club sur une dernière défaite samedi où il a encore été sifflé.



Le départ du septuple Ballon d'Or, 36 ans le 24 juin, referme un chapitre agité de deux années durant lesquelles l'Argentin a parfois brillé, mais surtout connu un désamour croissant, au point de devenir la cible des sifflets du Parc des Princes, encore une fois à l'annonce de la composition des équipes et aussi lors de la cérémonie du titre après le match.



"Je trouve que les sifflets sont très durs, à l'image de la saison, je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être que je trouverai des explications, des raisons pour comprendre le traitement fait envers Leo", a commenté Christophe Galtier en conférence de presse, ajoutant que Messi s'était "comporté comme un grand professionnel, il a des statistiques intéressantes, dans une saison où il a beaucoup joué".



Avec cette nouvelle défaite au Parc contre Clermont (3-2), l'Argentin, qui n'a pas participé au tour d'honneur d'après-match avec ses coéquipiers, quitte le PSG sur un nouveau match raté.



Avec 16 passes décisives, il est le meilleur passeur de L1 cette saison, en plus de ses 16 buts.



Selon le statisticien Opta, Messi a été décisif à 66 reprises (32 buts, 34 passes décisives) lors de ses 75 matches avec Paris. Seul Mbappé fait mieux.



Sera-t-il la seule victime des grandes manoeuvres ? Le mandat de l'entraîneur Christophe Galtier ne tient plus qu'à un fil, à en croire la presse, même si le conseiller football Luis Campos a précisé sur Canal+ avant le match que le club "n'a pas décidé pour le coach".



Après avoir dit vendredi adieu à Sergio Ramos, très acclamé pour sa part à la composition des équipes, le PSG a en tout cas acté le départ de Messi par voie de communiqué à quelques heures de la rencontre.



- Hommage -



En pleine révolution, le PSG a tout de même rendu un hommage à la star argentine, "le meilleur joueur de l'histoire", qu'il est "fier d'avoir pu compter dans ses rangs".



La réaction de Messi, elle, tient en une phrase: "Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite."



Deux ans après un départ de Barcelone qui lui avait tiré des larmes, cette fin de mandat à Paris risque de susciter un peu moins d'émotions chez l'Argentin: il cherche désormais une porte de sortie, peut-être pour un retour improbable en Catalogne ou un exil doré en Arabie saoudite, pays qui le courtise activement, ou encore en Floride, à l'Inter Miami.



- Déclin des performances -



Avec Lionel Messi, le PSG était censé enfin passer un cap mental en Ligue des champions. Or le club reste sur deux éliminations de rang en huitièmes de finale, finalement plus proche de la régression que de la progression.



Comme d'autres coéquipiers, il est passé à côté de l'aller et du retour contre le Bayern Munich (1-0/2-0).



Depuis le retour de Coupe du monde triomphal de la star argentine, Paris a subi deux éliminations de rang, en C1 et en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Et un record de défaites: neuf en 28 matches toutes compétitions confondues.



Les romantiques retiendront tout de même quelques jolis moments: le but de l'Argentin contre Manchester City à l'automne 2021 ou un coup franc de la dernière seconde contre Lille (4-3), le 19 février, un soir où il n'avait pas montré grand-chose d'autre mais avait offert la victoire en champion, un bon résumé de son génie intermittent à Paris.



Mais son image a été écornée par son escapade non autorisée en Arabie saoudite -- une de ses possibles futures destinations sportives --, pour laquelle il a été puni par le club et s'est d'ailleurs excusé.



Loin des terrains, l'aventure de Messi au PSG a en revanche été un franc succès pour la réputation du club à l'étranger, notamment en Asie.



Valoriser le club financièrement ou sportivement ? Le choix du sportif a finalement pris le dessus. La nouvelle politique pourrait désormais se consolider autour de sa star Kylian Mbappé et d'un projet moins "bling-bling", plus tourné vers le vivier des "titis".



"Le club fait ce qu'il peut, je me contenterai juste de ce que le club fait. Le reste ne me regarde pas", a commenté le meilleur buteur de L1, après la défaite.