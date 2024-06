L'usage du tabac par la gent féminine : « C’est une façon pour la femme de prendre sa revanche sur le système patriarcal! » ( Souleymane Lo, sociologue)

Le sociologue Souleymane Lo est revenu sur les phénomènes sociaux et la tendance chez les jeunes et les femmes. En effet, force est de constater qu'elles sont de plus en plus tentées par les différents types de tabac.



D'après le sociologue Souleymane Lo, la prévalence du tabagisme au Sénégal est un problème complexe qui peut être analysé en combinant plusieurs facteurs sociologiques, économiques et culturels.



Sur le plan social, dans certaines communautés sénégalaises, fumer est considéré comme un signe de virilité et d’intégration sociale. En effet, pour l’expert, le tabac a toujours été utilisé dans les cérémonies religieuses et traditionnelles comme un moyen abordable de se détendre et de socialiser, surtout pour les populations à faible revenu.



Le tabagisme, une échappatoire chez les jeunes



Aujourd’hui, le sociologue estime que le recours au tabac, en particulier chez les jeunes, peut être compris à travers la pression des pairs qui les rendent particulièrement vulnérables en ce sens qu’elle les incite à fumer afin de prouver leur appartenance au groupe.



Selon toujours Souleymane Lo, sur le plan psychologique, les jeunes fument dans l’espoir de mieux gérer le stress et l’anxiété auxquels ils sont confrontés en raison du manque d’emplois et de perspective de lendemains incertains dans un pays où la recherche d’un emploi est devenue un emploi en soi. En ce sens, le tabagisme chez les jeunes constitue pour eux une échappatoire aux conséquences encore plus dramatiques que les problèmes existentiels auxquels il semblait être la seule solution apparente.



C’est une façon pour la femme de prendre sa revanche sur le système patriarcal



Par ailleurs, l’action de fumer pour une femme peut représenter plusieurs éléments en fonction du contexte sociologique et personnel,selon le sociologue. Ce dernier explique, en effet, que cela peut traduire voire représenter la volonté d’émancipation de la femme, si l’on considère qu’historiquement, la cigarette a été utilisée comme un symbole de liberté et d’émancipation féminine, en particulier dans les mouvements pour l’égalité des sexes. C’est aussi une façon pour la femme de prendre sa revanche sur le système patriarcal dans lequel elle a toujours été dominée par les construits sociaux en terme de rôles et de devoirs sociaux entre l’homme et la femme.