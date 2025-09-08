"‘L’élite n’est pas un jeu d’enfant !" Bara Thiam (1er Vice président de la fédération sénégalaise d'Athlétisme du Sénégal) interpelle l’État après le cri de détresse des athlètes


"‘L’élite n’est pas un jeu d’enfant !" Bara Thiam (1er Vice président de la fédération sénégalaise d'Athlétisme du Sénégal) interpelle l’État après le cri de détresse des athlètes
La Fédération Sénégalaise d’Athlétisme (FSFA) a lancé, ce lundi 08 septembre 2025, à l’Institut Diambars de Saly, une formation dédiée aux initiateurs d’athlétisme. Cette session s’inscrit dans une dynamique de relance de la discipline et de renforcement des compétences techniques pour préparer l’élite sénégalaise aux grandes échéances internationales, notamment les Jeux Olympiques.
 
Mais au-delà de la formation, le débat a été marqué par le cri de détresse des athlètes sénégalais, dénonçant leurs conditions précaires. Le 1er vice-président de la FSFA, El Hadji Bara Thiam, s’est exprimé avec force pour soutenir leur cause et appeler l’État à un véritable accompagnement.
 
Prenant la parole au micro de Dakaractu Mbour, Bara Thiam a tenu à rappeler l’importance du soutien aux athlètes :
 
"L’athlétisme a offert au Sénégal beaucoup de satisfaction et de gloire. Mais il faut être clair : l’élite, ce n’est pas un jeu d’enfant. Quand nos athlètes défendent le drapeau à l’international, face à des pays comme les États-Unis, la France ou le Japon, ils ont besoin de moyens, d’encadrement et de préparation. Nous devons les accompagner pour espérer des médailles."
 
Cette prise de parole intervient après la diffusion d’une vidéo virale de Sally, une athlète sénégalaise, dénonçant les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les sportifs de haut niveau. Ce plaidoyer a touché l’ensemble du milieu sportif, y compris la fédération.
 
Selon Bara Thiam, les moyens actuels restent insuffisants malgré l’appui du CNOSS, de la Solidarité Olympique et de quelques partenaires :
 
 "Nous faisons le maximum avec les ressources disponibles, mais cela ne suffit pas. Obtenir une médaille mondiale ou olympique demande un investissement conséquent. Nos athlètes sont des patriotes ; ils méritent un accompagnement digne de leur engagement."
 
Le vice-président a salué l’adoption du nouveau Code du Sport, actuellement en phase de finalisation, qui devrait apporter des solutions concrètes :
 
"Ce code vient combler un vide juridique sur le statut des sportifs de haut niveau. Il donnera un cadre clair pour leur accompagnement, leur préparation et leur prise en charge. Nous espérons qu’il permettra à nos athlètes de rivaliser à armes égales sur la scène internationale."
 
La formation, qui regroupe 35 participants venus de tout le pays, s’inscrit dans la volonté de bâtir un socle technique solide. Pour Djiby Diouf, président du district d’Athlétisme de Mbour :
 "Nous lançons cette 15ᵉ session dans un contexte particulier, marqué par les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Nous avons besoin de bras et d’engagement pour relancer l’athlétisme et faire de cette discipline la première du pays."
 
 
De son côté, Mafoudj Diallo, président du collectif des techniciens, a exhorté les futurs encadreurs à la rigueur :"Le diplôme ne se donne pas, il se mérite. Cette formation exige sérieux, discipline et engagement."
 
 
 
Enfin, Pape Mamadou Gaye, représentant de l’inspection des Sports de Mbour, a insisté sur l’importance de la mobilisation : "Toutes les régions doivent s’impliquer. Mbour et Saly ne peuvent pas rester en marge des grands rendez-vous internationaux."
 
 
Entre la formation des encadreurs et le plaidoyer de Bara Thiam pour un meilleur accompagnement, la FSFA trace une feuille de route ambitieuse : préparer l’élite, former la relève et défendre les couleurs du Sénégal sur la scène mondiale.
 
Le message est clair : sans investissement massif et soutien institutionnel, les médailles resteront un rêve lointain.
Lundi 8 Septembre 2025
