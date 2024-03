L’association des livreurs « Thiak Thiak » rejoint la coalition Diomaye président

En conférence de presse, ce dimanche 17 mars 2024, l’association des livreurs Thiak Thiak du Sénégal a annoncé sa volonté de rejoindre la coalition Diomaye Président comme porteur de leur projet visant à assainir, régulariser et rénover le secteur du transport dit livraison Thiak, qui, depuis 2012 a pu changer et moderniser le service transport privé.



Regroupés autour d’une association dirigée par Seydina Alioune Fall, ses livreurs ont tenu à aborder les problématiques majeurs qui ne cessent de s'accroître de manière exponentielle dans le secteur livraison Thiak Thiak. Selon leur porte -parole, cette association privilégie la légalisation et la formalisation de ce secteur.



Ce choix, dit-il, s’explique par le simple fait que le Président Macky Sall n’a pas pu tenir ses promesses depuis lors.



Le coordonnateur national, Ibrahima Wade de rappeler que leur audience portait sur cinq points dont l’assainissement la régularisation, permission de circulation de 08 h à 20 h, subventions des cartes grises et permis de conduire, la formation professionnelle pour formaliser le secteur, aide et financement pour la réforme et pour l’autonomisation et les mutations gratuites.



C’est ainsi que les livreurs ont décidé d’assainir ce secteur en proposant une carte professionnelle avec des matricules pour chacun, des gilets pour formaliser mais pour des raisons sécuritaires, le port des casques et le respect du code de la route. Pour eux, le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye est le plus adéquat et le plus proche de leurs attentes.



Dieynaba Agne