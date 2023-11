L' activiste Falla Fleur mise à la porte de la société DakarNave

Libre depuis le 6 novembre dernier après trois mois de prison ferme, Ndèye Fatou Fall, plus simplement appelée Falla Fleur, s'est fait renvoyer par la société DakarNave. Une nouvelle provenant de son avocat, Me Cheikh Koureyssi Ba, via Facebook.

"À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour fautes graves et perte de confiances. Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille", a écrit Cheikh Koureyssi Ba sur son compte Facebook.

Rappelons que Falla Fleur a dû passer des mois derrière les barreaux de la prison du camp pénal de Liberté 6 en raison d'une « tentative de sortie irrégulière de correspondance ».