L'Anacim alerte sur une couche de poussière dense sur les régions Nord, Centre et le Littoral

l'Agence nationale de l'aviation Civile et de la Météorologie (Anacim) informe le public de la présence d'une couche de poussière dense qui va affecter les régions nord, centre et le littoral du pays du lundi 19 février au mercredi 21 février 2024.



Dans son bulletin d'information de ce lundi 19 février , elle explique que : "cette condition météorologique est le résultat de phénomènes atmosphériques particuliers et peut entraîner une réduction significative de la visibilité, ainsi que des impacts sur la qualité de l'air. "