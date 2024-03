L’Alliance pour la République (APR) exprime sa solidarité aux médias suite à l’agression violente de MNF

L’Alliance Pour la République (APR) a appris avec stupeur et consternation l’agression sauvage perpétrée contre la journaliste Maïmouna Ndour Faye , Directrice de la chaîne de télévision 7TV. Le Secrétariat Exécutif National condamne avec la plus grande fermeté cet acte d’une barbarie extrême et d’une lâcheté ignoble qui constitue incontestablement, une attaque inacceptable contre la liberté de la presse, gage de la liberté d’expression qui féconde notre démocratie et notre vivre ensemble.







Le SEN exprime sa solidarité agissante à Madame Maimouna Ndour Faye et lui témoigne sa plus grande compassion et son soutien total à la presse et plus particulièrement au personnel de 7TV ainsi qu’à sa famille. Il réaffirme son attachement profond aux valeurs républicaines et démocratiques qui font de notre cher Sénégal un pays de paix et d’hospitalité, respectueux des diversités qui l’enrichissent. Le SEN de l’Apr invite à assurer aux professionnels de la presse, acteurs majeurs de la démocratie les conditions de sécurité et de liberté pour qu’ils puissent exercer en toute conscience et sérénité leur métier.







Enfin, le SEN demande aux autorités de l’État de diligenter toutes les enquêtes requises afin de traduire en justice toutes les personnes responsables de cette agression odieuse pour que force reste à la loi.