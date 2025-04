L'ASC Ville de Dakar se relève / Libasse Faye analyse une défaite amère et prépare la revanche : « Le mental a fait la différence »

Alors que se profile un match crucial pour la qualification au second tour de la BAL, l'entraîneur Libasse Faye a fait preuve de clairvoyance en revenant sur la précédente défaite de l'ASCC Ville de Dakar contre une équipe théoriquement aisée. D'après son point de vue, l'aspect psychologique a été déterminant : ses joueurs ont abordé la rencontre avec un sentiment de supériorité par rapport à leurs adversaires, influencés par la défaite écrasante infligée aux Cap-Verdiens la veille. « En dépit de nos paroles, c'était dans l'esprit. » « Ils sont arrivés avec un état d'esprit biaisé, c'est très ardu à gérer », a-t-il admis.







En ce qui concerne le jeu, Coach Faye affiche une posture trop défensive, une absence d'agressivité et de détermination qui a tranché avec la combativité de l'équipe adverse. Il reconnaît que son équipe n'a pas été à son meilleur niveau, contrairement aux matches plus récents. L'équipe technique a repéré des déficiences, tant intellectuelles que techniques, et prévoit d'utiliser les deux jours de préparation restants pour remédier à ces points faibles. « Si on le désire vraiment, on va réussir », déclare-t-il, sûr de lui mais conscient de l'enjeu.