L’ANACIM primée pour ses performances dans le domaine de la météo

L'Agence Nationale de l'Aviation et de la Météorologie (ANACIM) vient d'annoncer ce mercredi 3 avril, via sa page officielle Facebook, son obtention du prix OPTIMUM du service public africain 2024 dans la catégorie de meilleure agence nationale de la météorologie en Afrique.

Le professionnalisme de l'Agence Nationale de l'Aviation et de la Météorologie (ANACIM) va être récompensé à l'occasion de la 3 ème édition des African Public Service Optimum Awards (APSOA) ; un prix qui vise à identifier et à reconnaitre les prouesses exemplaires de hauts fonctionnaires, des institutions publiques et privées à travers l'Afrique.

Sur sa page Facebook, l'ANACIM se congratule d'avance pour cet accomplissement. "La direction générale de l'Anacim se félicite de cette distinction qui récompense les efforts consentis pour la fourniture de prévisions météorologiques et de services climatiques de qualité comme des outils d'aide à la prise de décision en faveur de secteurs comme l'agriculture, le pêche, l'élevage ou encore le tourisme", peut-on lire.