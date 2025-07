Koutal- Sortie de la 43ème promotion de l'ENSOA: " la satisfaction se mêle à la fierté de voir nos armées accueillir une nouvelle génération de jeunes cadres"( Général Birame Diop)

Le Ministre des Forces armées, le général Biram Diop, a présidé, ce vendredi 4 juillet, la sortie de la 43ème Promotion de l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) à Kouta, dans le département de Kaolack.

Cette promotion forte de 94 sous-officiers dont 8 filles, compte en son sein 9 nationalités. Selon le colonel Elhadji Omar Faye, commandant de l'ENSOA de Kaolack, ''ils sont soumis à deux années de formation intense alliant savoir faire technique et tactique, du niveau du groupe, de stage qualifiant de parachutisme et aptitude aux actions commandos ainsi que divers modules tels que le droit international humanitaire'', a-t-il déclaré au cours de la cérémonie qui a réuni autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières.

Ce jour marque ainsi l'admission des sergents de la 43 ème promotion de l'ENSOA dans le corps prestigieux des sous-officiers d'active. '' Une sortie de promotion est toujours un moment solennel où la satisfaction se mêle à la fierté de voir nos armées accueillir une nouvelle génération de jeunes cadres prêts à servir avec honneur notre pays [...]. Sergents de la 43 ème promotion de l'ENSOA, ses responsabilités sont lourdes mais exaltantes. Votre commandant d'école vous les a exposé de manière remarquable. Je partage sans réserve les valeurs cardinales qu'il a évoquées et qui devraient éclairer votre action et guider votre carrière à savoir: courage, sens de l'honneur, abnégation et esprit de camaraderie. Vous devrez puiser à ce que vous avez de meilleurs'', a lancé le général Birame Diop, ministre des forces armées, tout en invitant les sous-officiers à s'inspirer de la vie et du parcours de leur parrain, feu adjudant chef, Moussa Ndao Ndiogou.

Il faut rappeler qu'à ce jour, 2509 sous-officiers dont 300 issus de 14 pays africains ont été formés depuis de 1971 à l'Ecole Nationale des Sous Officiers d'Active.