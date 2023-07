Koutal/ Sortie de la 41e promotion de l'Ensoa: " Votre parcours sera fait d’actions qui exigeront de vous, discipline, rigueur, et sens des responsabilités"( Sidiki Kaba).

Le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, a présidé ce vendredi à Koutal( département de Kaolack), la cérémonie de sortie de la 41e promotion de l’Ecole nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA). A cette occasion, il s'est adressé aux nouvelles recrues en ces termes. " Le travail en corps de troupe vous fera découvrir les réalités quotidiennes de la vie de soldat, les complexités liées à l’exécution des missions militaires actuelles, qui de plus en plus, fera appel à l’intelligence de situation. En effet, pour l’essentiel du métier que vous avez choisi, votre parcours sera fait d’actions qui exigeront de vous, discipline, rigueur, et sens des responsabilités. Pour relever ces défis majeurs, en tant que cadres, vous devrez aussi vous armer de courage et d’un sens de l’humain,

indispensables à l’exercice de votre autorité".



Et d'ajouter " l’ENSOA représente un modèle parfait d’intégration sous-régionale, comme en témoigne la présence de dix (10) élèves issus de pays amis au sein de cette promotion, provenant du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée Bissau, du Mali et du Togo. Je saisis cette opportunité pour leur demander de transmettre aux autorités de leurs pays respectifs, nos sincères remerciements pour la confiance renouvelée au Sénégal concernant la formation de leurs cadres. Colonel, Commandant l’école nationale des sous-officiers d’active, vous venez de rappeler avec justesse, il y a quelques instants, les principes moraux et les valeurs qui devront constituer le meilleur viatique pour

ces jeunes sous-officiers au moment où ils s’apprêtent à ouvrir une

nouvelle page de leur carrière".



Revenant sur le parrain de la 41e promotion, le sergent-chef El Hadji Boubacar BA de la 30e promotion de l’ENSOA, mort au combat le 24 janvier 2022 à Kappa en Gambie, le ministre de déclarer. " Chers sous-officiers de la promotion « Sergent-chef El Hadji Boubacar BA », le commandement vous a honoré en vous choisissant ce parrain exemplaire, aux états de service remarquables, qui a fait l’objet de témoignages élogieux de ses chefs, de ses subordonnés mais également de ses pairs. Ils ont tous magnifié ses très belles qualités de leader et de valeureux soldat, ainsi que son humilité qui forçaient le respect et l’admiration. Son exemple pourra vous inspirer car les valeurs qu’il incarnait constituent le socle de l’exercice du commandement. Ne perdez surtout pas de vue que l’esprit de discipline, l’instruction militaire, la culture du sens des responsabilités et l’équité seront les outils les plus sûrs sur lesquels vous pourrez compter pour susciter l’adhésion de vos subordonnés et gagner leur confiance. A la famille du feu sergent-chef El Hadji Boubacar BA, je renouvelle toute ma compassion et les assure que la Nation n’oubliera

pas son sacrifice au service de notre pays et de la paix dans la sous-

région", a-t-il conclu.



A rappeler que la cérémonie a été présidée par le ministre des Forces Armées en présence du général de Corps d'Armée Mbaye Cissé, chef d'Etat-major général des armées...