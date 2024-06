Koutal (Kaolack) : Ismaila Sankharé mortellement blessé lors d'une altercation

Un grave incident entraînant la mort d'un homme s'est produit avant hier entre 00 heures 01 heure du matin au quartier Renaissance de Koutal (Kaolack). Un jeune homme âgé entre 25 ans et 30 ans et répondant au nom de Ismaila Sankharé a été mortellement blessé dans un domicile situé dans ledit quartier suite à une altercation. Un certain Faye a été interpellé par les pandores. Le corps a été transporté au centre hospitalier de Kaolack avant d'être remis à la famille du défunt pour les besoins de la cérémonie funèbre.

Nous y reviendrons....