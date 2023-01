Koungheul/ Missirah Wadène: La population barre l'axe Dakar-Tamba à cause des accidents.

Il y a de l'électricité dans l'air dans la commune de Missirah Wadène. En cause, la population de Fass Thiéckène (30 km de Koungheul) a décidé de barrer la route pour réclamer l'érection de dos d'âne sur l'axe routier Dakar-Tamba qui traverse de bout en bout le Bambouck.



La recrudescence des accidents a poussé les jeunes à hausser le ton en bloquant hier ce tronçon de 08 heures à 20 heures.

Selon des témoins, le dernier accident en date avait coûté la vie à un jeune de Missirah Wadène. "les populations et le bétail sont exposés aujourd’hui, à cause des voitures qui roulent à vive allure en traversant notre village", a déclaré le responsable des jeunes, Cheikh Ngom, interrogé par nos confrères de Xibarubambouck. " Nous avons battu le macadam pour réclamer des dos d’ânes, afin de freiner l’allure des chauffeurs inconscients qui tuent des personnes et des animaux. Pas plus tard qu’hier, un jeune de Missirah a été écrasé sur cette route par un camion", a-t-il fait savoir.



Les autorités locales se seraient d'ailleurs rendues sur les lieux pour s’entretenir de cette situation avec les manifestants...