Korité 2024 à Saly/ "Les vérités et recommandations de Serigne khadim Tacko Mbacké aux nouvelles autorités du Sénégal...

A l'instar des autres localités du Sénégal dans la petite côte précisément à Saly ,Serigne khadim Mbacké est revenu largement sur la situation du pays surtout le système éducatif en place, le culte du travail..."



Pour le moment nous sommes confiant par rapport aux actes posés..qu'ils sachent...



"Je suis d'avis avec ceux qui pensent que les nouvelles autorités pour le moment ont posé des actes qui nous rendent confiant...Au vu de leurs dires lors de la campagne électorale et les premiers actes vraiment c'est confiant et nous les exhortons à continuer à agir de la sorte...Nous leurs demandons de traiter les populations avec respecter et considération..Nous leurs rappelons la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules...qu'ils sachent que si les Sénégalais sont contents ou mécontents, elles sont en partie responsable..J'en profite pour remercier la maturité des Sénégalais..ils l'ont démontré lors des dernières élections.."



Les inégalités notées dans le système éducatif doivent être revues et corrigées..



"Le système éducatif doit être revu. L'éducation de l'islam doit être plus reconsidérée...Au Sénégal celui qui va à l'école française est mieux entretenu que celui qui est envoyé au daara. Cela est valable pour les parents que les autorités... Je demande aux nouvelles autorités de corriger ces inégalités en valorisant l'éducation islamique, en aidant les daaras voir même faire une seule école...Le système éducatif n'est pas bon , ça ne participe pas à l'éducation de nos enfants...Regarder ce qui se passe dans nos écoles, on enseigne de la littérature ,cela ne sert à rien...Si on avait introduit l'éducation islamique ça participerait à éduquer nos enfants ...les casses que vous voyez n'auront pas lieu...Pourtant nous les talibes nous ne sommes pas contents dès fois mais Jamais nous allons opérer à des casses..."



Il faut aimer le travail...cest la seule solution pour régler nos problèmes...



"J'invite les Sénégalais particulièrement les jeunes à avoir le culte du travail. Serigne Touba khadimou Rassoul nous a enseigné qu'un musulman doit aimer le travail seul moyen de pouvoir subvenir à ses besoins...Malheureusement aujourd'hui, il est constaté que les gens ont beaucoup de besoins mais n'acceptent pas de travailler..."