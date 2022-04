Korité 2022 : 424 personnes détenues, élargies de prison à la faveur d'une grâce présidentielle.

Le Président de la République, Macky Sall, vient d'offrir la liberté à 424 personnes qui étaient en détention. Les bénéficiaires de cette mesure de clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des individus gravement malades et des mineurs.



C'est conformément à la Constitution et fidèle à la tradition républicaine, qu'il a accordé son pardon à ces centaines de détenus, en cette veille de la fête de Korité, a appris Dakaractu.



Ces personnes, selon un communiqué parvenu à la rédaction, étaient définitivement condamnées pour des infractions diverses, et étaient incarcérées dans les différents établissements pénitentiaires du Sénégal...