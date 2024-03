Kolda/ campagne présidentielle : Abdoulaye Bibi Baldé (ex maire/ministre) et Abdourahmane Baldé(DG/LONASE) confiants pour la victoire du candidat Amadou Ba...

C'est un duo très confiant composé Abdoulaye Bibi Baldé ex maire de Kolda et Abdourahmane Baldé DG de la LONASE qui ont fait face à la presse, ce dernier jour de campagne. Ils ont fait cette déclaration à l'occasion du "ndogou" organisé par Abdoulaye Bibi Baldé dont le DG de la LONASE était son invité. Dans cette dynamique, ils ont prévu de faire une marche ensemble pour rappeler encore aux populations à voter pour le bon choix selon eux à savoir Amadou Ba. Mais, ils ont tous rappelé qu'ils bannissent la violence puisqu'ils ne souhaitent pas être facteurs de troubles avec les militants du candidat Mame Boye Diao.

Abdoulaye Bibi Baldé d'avancer " nous sommes très confiant pour la victoire ce dimanche. Et , on est à la fin de notre campagne, en une semaine nous avons pu recontacter les militants. En ce sens, nous avons sensibilisé les populations, expliqué surtout aux jeunes et à certains militants sceptiques de revenir vers notre projet." Dans la foulée , il précise" "aujourd'hui, le candidat Amadou Ba a rassuré les sénégalais par ses prestances et son expérience. D'ailleurs, tous les sénégalais ont compris que notre candidat est celui de la continuité. C'est pourquoi, les sénégalais sont prêts à l'accompagner dans cette mission. Dans cette dynamique, les koldois ont compris qu'il faut aller vers l'unité pour notre victoire..."

En ce sens, Abdourahmane Baldé DG/LONASE d'avancer " je suis venu voir un grand frère, un ami, un soutien du parti pour assister à son "ndogou". Ainsi, je suis venu magnifier aussi le bon vouloir d'être ensemble des leaders de Kolda. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avant hier et hier pour l'intérêt de tout le monde.". A ce titre, il soutient "nous allons faire une petite marche pour marquer notre Solidarité en tirant dans la même direction. Et le dimanche, on va voir un score jamais égalé à Kolda pour cette élection."