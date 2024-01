Kolda : Les chauffeurs de la gare routière accusent leur président de malversations financières

Le président du regroupement des transporteurs de la gare routière de Kolda et les chauffeurs de ladite gare routière ne parlent plus le même langage. Pour motif, ce dernier est accusé de malversations financières et de vouloir se maintenir à son poste alors que son mandat est arrivé à terme depuis fin octobre dernier.



D’après leur porte-parole du jour, Lamine Baldé, ce qui se passe dans la gare routière est dangereux. Parce que « quelqu’un est là et son mandat est fini depuis fin octobre. Il ne veut pas partir et cela fait deux mois. On lui reproche des malversations. Il nous doit 64 millions qu’il n’arrive pas à payer. Il faut qu’il nous dise où il a mis les 64 millions parce qu’en fin d’année, il nous a dit qu'après un an de gestion, il a obtenu 28 millions et il a dépensé 24 millions. Ça fait quatre ans et il ne fait pas de compte rendu. Il est là avec notre argent et son mandat est fini. Il veut qu’on aille où ? », s’est-il interrogé sur les ondes d’Iradio.



Toutefois, ces chauffeurs réclament un audit de la gestion des biens financiers et matériels de la gare routière avant d’interpeller le préfet qui, disent-ils, est la personne morale habilitée à pouvoir le faire, c’est-à-dire emmener les gens aux élections, le temps de s’abstenir de payer les bons.