Kolda / Campagne présidentielle : Mamadou Salif Sow (DG/ASP/BBY) confiant pour la victoire dans le monde rural...

C'est un atout important du Peps/BBY aussi bien dans le monde rural que les centres urbains et péri urbains. C'est dans cette lancée que le président du parti ensemble pour le Sénégal a fait un maillage du territoire régional en passant par les villages et les villes pour la victoire du candidat Amadou Bâ.

C'est dans cette dynamique qu'il a fait le bilan de la campagne présidentielle qu'il a jugée satisfaisante car il a pu sensibiliser les militants sur les réalisations du président Macky Sall et les potentialités énormes de leur candidat. C'est à ce titre qu'il a invité les populations du Fouladou à voter pour Amadou Ba.

Selon, lui les populations ont compris qu'il n'y a pas photo entre Amadou Ba et les autres candidats. D'ailleurs, le maire de Dialambéré n'est pas en terrain inconnu puisqu'il connaît bien les réalités du monde rural pour y avoir vécu. Donc, il est un atout non négligeable pour la victoire de la coalition BBY, ce dimanche 24 mars.

À l'en croire, "nous sommes très confiants car nous avons beaucoup travaillé sur le terrain. Depuis que j'ai démarré, j'ai toujours gagné ma commune et fait gagner d'autres dans leur commune. C'est pourquoi avec le travail que nous avons abattu, il n'y a pas de raison que notre candidat ne gagne pas ce dimanche 24 mars."

À cela, il ajoute : "nous avons pu ramener les jeunes et les plus sceptiques à notre cause. D'ailleurs, les jeunes ont compris que seul le candidat Amadou Bâ est à la hauteur des ambitions des sénégalais. Et nous ne devons pas laisser le pays entre des mains inexpertes..."