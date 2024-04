Kolda-Bassin de l'Anambé : Récolte des premières expériences de blé...

Les premières récoltes des expériences de la culture du blé commencent à donner satisfaction dans le bassin de l'Anambé. En ce sens, ces essais sont effectués par la SODAGRI maître d'œuvre du bassin dans tous les plans. Et cette expérience concluante vient répondre à l'épineuse question de l'autosuffisance alimentaire en farine de blé avec la crise liée à cette céréale à cause de la guerre russo-ukrainienne. En effet, c'est un grand pas qui vient d'être franchi par les ingénieurs de la SODAGRI tout en repoussant les préjugés sur le développement.

Dans la foulée, c'est un programme spécial blé qui est en train d'être développé dans ce bassin en complicité avec les ingénieurs et techniciens agronomes. Dorénavant, la culture du blé est bien possible au Sénégal. Ainsi dans ce programme de la culture du blé, la SODAGRI a expérimenté deux variétés qui sont les DIRE 15 et MISR 1 sur une superficie de 174m2 au secteur 3 du périmètre aménagé du bassin de l'Anambé.