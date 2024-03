Kolda : Abdourahmane Baldé (DG/Lonase) appelle au calme et reste confiant...

C'est un Abdourahmane Baldé, DG de la Lonase, très confiant, qui vient d'accomplir son vote au centre du CEM1 de Kolda. Ainsi, il a appelé les citoyens à voter dans le calme tout en restant confiant pour la suite de l'élection. Dans la foulée, il n'a pas manqué aussi de rappeler la sécurisation du vote qu'il juge crucial pour la démocratie.

Après l'acte civique, il déclare "c'est un sentiment de joie pour moi de venir m'acquitter de mon devoir citoyen. Et je viens de le faire avec beaucoup de plaisir. Déjà, il faut constater qu'au Sénégal nous sommes une démocratie. En ce sens, les populations ne sont pas très polémiques, elles attendent le jour j pour venir faire leur devoir citoyen dans la paix et la sérénité. Et nous sommes très heureux de remarquer une grande affluence dans les centres de vote."

Dans la foulée, il soutient : "nous avons toujours appelé à la non violence. D'ailleurs, nous avons appelé au calme durant la campagne électorale faisant entrevoir notre degré de maturité politique. Cependant, nous n'allons pas accepter la manipulation car ceux qui sont en face de nous sont champions dans la manipulation informationnelle. C'est pourquoi, nous allons veiller à la sécurité du vote..."