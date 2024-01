Khossanto : la SGO lance les travaux de l’hôtel de ville et offre 5 ordinateurs à l'état civil

La Sabodala Gold Opération, filiale de la Endeavor Mining, a procédé ce 15 janvier 2024, au démarrage des travaux de construction de l'annexe de la mairie de Khossanto. L’infrastructure en R+1 d'une valeur de plus de 60 millions entre dans le cadre du partenariat 2023 qui lie la commune de Khossanto à la société minière.



En marge de cette activité, la SGO a offert 5 ordinateurs à la commune de Khossanto pour une gestion efficace de l'état civil.

Au nom des populations, “nous remercions vivement ce partenariat gagnant gagnant avec cette entreprise très responsable et respectueuse de l'environnement de manière générale et des communautés”, a lancé le premier magistrat de la ville de Khossanto, M. Mamady Cissokho...