Khossanto / SORED MINES : "Aucun des accords que nous avons eus avec la société n'a jamais été respectés ", (Mamady Cissokho, maire )

En accueillant, la délégation de 5 ministres du gouvernement de Sonko qui ont effectué un déplacement en visite de travail à Kédougou pour constater l’état de dégradation avancée de la Falémé, le maire MamadyCissokho a porté la plaidoirie des populations et les travailleurs de la société SORED MINES. Devant les autorités compétentes, Mamady Cissokho a dénoncé l'exploitation des jeunes dans cette société, le non-respect des accords signés mais également la dégradation de l'environnement. "C'est une société que nous avons accueilli à bras ouverts depuis plusieurs années parce que nous disons que c'est une société minière à capital sénégalais. Ce qui est très rare dans le domaine minier", a expliqué le maire à l'entame de son propos.



Par ailleurs, il poursuit que malheureusement, "depuis son implantation nous ne voyons pas son intérêt que ça soit sur le plan économique que ça soit sur le plan de travail que ça soit sur le plan de respect des engagements vis-à-vis des travailleurs qui sont là. Nous avons des problèmes avec la société. Dors et déjà, nous ne voulons pas que la société soit fermée mais nous voulons que la population puisse en bénéficier", a dénoncé MAMADY Cissokho, insistant que nous voulons que la société soit régalienne dans son fonctionnement. "Tous les accords que nous avons eu avec la société n'ont jamais été respectés ; nos fils qui travaillent dans cette société passent 4 ou 6 mois sans être payés ; sur le plan de l'environnement nous avons une gestion non conforme aux règles ; depuis le mois de novembre y a eu des décès aussi bien que des animaux du bétail que des animaux sauvages qu'on enterre sur place" a encore laissé entendre le maire qui estime que cette exploitation doit cesser car nous sommes dans un pays démocratique ou le citoyen doit être au centre.