Khossanto/Présidentielle 2024 : “faites attention à un programme conçu dans la précipitation “ (MAMADY CISSOKHO, BBY)

Après sa virulente sortie contre des responsables de la coalition DiomayePresident, le maire de khossanto a, encore remis une couche lors d’un meeting de remobilisation des troupes en direction de l’élection présidentielle du 24 Mars en faveur du candidat Amadou Ba. Le HCCT du département de SARAYA à tirer à bout portant sur “le programme écrit dans la précipitation et sans aucune concertation de la coalition DiomayePresident “ En effet, selon le premier magistrat de la commune de Khossanto, “au Sénégal on n’a plus le temps de tester de nouvelles choses. Le Président Abdoulaye Wade a montré la voie, le Président Macky SALL à baliser le terrain et a matérialisé la vision du pape du Sopi. Ce qu’il nous faut c’est poursuivre sur cette voie. Et d’ailleurs aucun des candidats n’ose attaquer le bilan du Président. Dés lors qu’ils sont tous d’accord sur le bilan du président, ils devaient être suffisamment honnêtes pour dire qu’ils vont suivre le chemin tracé par Macky SALL. En lieu et place , ils se transforment en marchant d’illusions et risquent si nous ne prenons garde à nous ramener 60 ans en arrière”, a dit le maire de khossanto. Pour finir M. CISSOKHO, invite les populations de SARAYA “à faire attention à un programme conçu dans la précipitation et qui n’est même pas claire dans la tête de ceux qui l’on conçu encore dans la tête des promoteurs politiques qui les entourent” a-t-il conclu.