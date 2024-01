Khossanto / Affaire des Fûts de Sodium de Cyanure de la SORED MINES exposés à l’air libre : le Gouverneur de région envoie une mission d’enquête...

Après la révélation gravissime sur la présence à l’air libre de fûts de la SORED MINES contenant du cyanure et qui a déjà causé une perte du bétail et la mort d’animaux sauvages, madame la gouverneur de région, Mme Mariama Traoré, a dépêché sur place une mission composée des services de l'élevage, des mines, de l'environnement et des eaux et forêts.



Pour rappel, en plus du lac à ciel ouvert, ce sont des fûts de Sodium de Cyanure qui sont laissés à l’air libre et sans aucune protection. Les risques pour les populations et les animaux sont énormes et ont déjà causé la mort d’une dizaine de bétail et d’animaux sauvages.

La gravité des faits et les risques de catastrophe sur les populations, les animaux et l’environnement causés, méritent en effet que l’État prenne ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard...