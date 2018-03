Keur Tapha : Moustapha Niasse invite les militants de l'AFP à travailler pour une forte représentation de son parti dans les assemblées territoriales qui seront issues des prochaines locales de juin-juillet 2019

La délégation départementale de l'Afp de Nioro du Rip a tenu ce week-end, à Keur Tapha ( Commune de Wack Ngouna) une journée d'études et d'échanges, convoquée par le président Moustapha Niasse, secrétaire général de ladite délégation, et par ailleurs secrétaire général national.



Et selon le communiqué qui nous est parvenu, "à cette occasion, Mr Niasse a décliné les orientations de son organisation politique en direction des échéances électorales à venir. Le président Moustapha Niasse a enjoint ses camarades à travailler pour une forte représentation de l'Afp dans les assemblées territoriales à l'occasion des élections locales de juin-juillet 2019. Ce fut également l'occasion pour lui de réaffirmer son souhait ardent de rendre les rênes du parti dans le département de Nioro à la jeunesse et de travailler pour la réélection du président Macky Sall au premier tour pour respecter les engagements pris. "



Pour ce faire, le fils de Keur Tapha a demandé à ses militants d'occuper le terrain. " Il a été mis l'accent sur l'animation du parti à la base, à la vente des cartes de membre et au schéma directeur qui doit guider le processus de renforcement des différentes sections du parti dans le département de Nioro. "



En conclusion, le communiqué mentionne : " Concernant les responsables, ils ont tenu à partager avec le président Niasse sur les difficultés liées à la commercialisation de l'arachide cette année et aux pratiques inélégantes de certains responsables de Benno Bokk Yakaar dans le département de Nioro. " Cette remarque fait donc suite au débauchage de militants de l'Afp dans le département de Nioro pour le compte de l'Alliance pour la République (Apr).