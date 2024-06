Keur Moussa : La population organise une marche pacifique et réclame 1.101 hectares...

Ainsi, la population réclame 201 hectares à l'archidiocèse de Dakar et 900 hectares à la famille Filfili". Jeunes, femmes et notables ont demandé à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits en ordonnant la restitution des terres. Ils ont ainsi interpellé le chef de l'État et le Premier ministre Ousmane Sonko afin que ce problème foncier soit réglé une bonne fois pour toute.

Pour rappel, les impactés bénéficient de l'accompagnement du Cabinet "Consortium de réalisation commerciale et d'investissement( CRCI)".