Keur Massar : « Ces deux unités permettront de renforcer les mesures opérationnelles de lutte contre la criminalité ambiante à Pikine et Keur Massar » (Me Sidiki Kaba)

Toutefois, il ajoute que d’autres infrastructures seront inaugurées dans les jours à venir, à savoir l’état-major de la compagnie de Thiès et de la brigade de proximité de Fandène dont les travaux sont achevés. En somme, c’est un plan structurant de maillage territorial qui relève significativement l’offre de sécurité au grand bénéfice de nos concitoyens.

En inaugurant la compagnie de gendarmerie territoriale et la brigade de recherches de Keur Massar, le ministre des Forces Armées est revenu sur le sens et l’importance de cette compagnie construite à Keur Massar. Me Sidiki Kaba est formel. « Elle permettra d’une part, de renforcer les mesures opérationnelles de lutte contre la criminalité ambiante dans les deux départements ; et d’autre part, de renforcer significativement le sentiment de sécurité de nos concitoyens. »L’autorité renseigne que cette compagnie de Gendarmerie, compétente dans les départements de Pikine et Keur Massar, polarisera désormais les brigades territoriales de Thiaroye, de la Zone Franche Industrielle, de Keur Massar ainsi que la brigade de recherches de Keur Massar.Aussi, détaille le ministre, « la mise en place de cette brigade de recherches, qui complète le dispositif des brigades territoriales, est une mesure structurelle visant à renforcer les capacités techniques d’investigations dans un contexte de criminalité multiforme. »