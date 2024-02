Kédougou /Saraya : une Attaque à main armée à Diakhaba fait 4 morts et 2 blessés graves !

Dans la nuit du 1er février une attaque à main armée s'est produit dans les Dioura de koumboutourou, village situé à une dizaine de kilomètres de Diakhaba, département de SARAYA



En effet huits (8) individus encagoulés non identifiés armées de fusils d'assaut Ak 47 s'exprimant en peuls et en wolofs se sont introduits dans un point Cash du dioura et ont ouvert le feu sur le propriétaire où se trouvaient 2 ressortissants Burkinabés, Sénégalais et un Guinéen qui voulaient faire des transferts d'argent.

Tous ont été tués et une importante somme d'argent a été emportée.

Par la même occasion, deux individus sont blessés dont l'un à la tête, et l'autre à la cuisse.



Avisé les éléments de la brigade territoriale de Kédougou se sont aussitôt rendus sur les lieux pour les constats d'usage et une enquête est ouverte à cet effet.

Les militaires et les éléments de l'ESI deKédougou se sont lancés à la recherche des assaillants en effectuant des patrouilles.

Les morts et les blésses sont transportés à l' hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou par les sapeurs pompiers .