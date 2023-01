Kédougou/Saraya : Le Conseil Départemental avec l’appui de la SGO, offre deux salles équipées au lycée.

Le Conseil Départemental de Saraya dirigé par Moussa Danfakha, en collaboration avec l'entreprise minière Sabodala Gold Opérations (SGO), filiale de Endeavor Mining, a offert deux salles de classes équipées en tables-bancs et bureaux au lycée de Saraya.

La cérémonie de réception tenue ce jeudi 12 janvier 2023, a été rehaussée par la présence des représentants de l'IEF, SGO, l'APE, le Proviseur, le corps professoral et des élèves sous l'égide du Président du Conseil Départemental.



Tous les orateurs, du Proviseur au Représentant de la SGO, en passant par l'IEF, le DG de Sutrac, le Président du Gouvernement scolaire ont été unanimes : la réalisation de ces deux salles de classes a non seulement enlevé une épine au pied de l'administration, mais aussi et surtout contribuera à améliorer les enseignements-apprentissages.



D'ailleurs, le représentant de la SGO, El Hadj Mamadou Faye a salué la vision du Président du Conseil départemental qui a orienté ce fonds vers l'éducation.



Toutefois, le Proviseur sollicite un deuxième gardien du Conseil départemental (qui en a déjà mis un à sa disposition) et une infirmière. Il se dit conscient des interventions du Conseil au Lycée avec la dotation en fournitures cette année et la réfection des toilettes par le passé, non sans parler de ces bijoux réceptionnés.



Dans sa prise de parole, le Président du Conseil départemental de Saraya, Moussa Danfakha, a rassuré le Proviseur que le Conseil

départemental sera toujours aux côtés des collèges et lycées dans la mesure de ses possibilités.



Par rapport aux doléances, Moussa Danfakha dira que de concert avec les autres conseillers, ils verront ce qu'ils pourront faire.

Ainsi, il a vivement salué SGO pour ce soutien en faveur de l'éducation.



Aux élèves, il leur demande d'entretenir ces salles et espère que des Sous-préfet, Préfets voire des Ministres en sortiront.

Au demeurant, le Président a salué l'excellent travail de SUTRAC, une entreprise locale de Djiby Soumaré qui a réalisé ces chefs-d'œuvre. Ce qui prouve l'avancement des entrepreneurs locaux. De ce fait, Moussa Danfakha a remercié SGO qui a compris le sens du contenu local...