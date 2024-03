Kédougou/SARAYA : le conseil municipal en partenariat avec la SGO met un corbillard à la disposition de la population.

Après les chambres funéraires dans les deux cimetières avec adduction d'eau, le conseil municipal de Saraya vient de mettre un corbillard à la disposition des populations.

Acquises dans le cadre du partenariat entre la commune de Saraya et la société minière Sabodala Gold Operation, filiale de endeavor mining, à travers le fonds d’appui au développement local de cette société minière, le maire de ladite commune vient d’autoriser la mise en service du corbillard tout neuf pour la population de sa commune et du département de Saraya.



La cérémonie de remise des clés était ce jeudi 28 mars en présence de l'imam ratib de Saraya, Saïbo Diaby, des conseillers sous la présidence du maire de la commune, Sambaly Biagui.





L’édile a vivement remercié son partenaire SGO pour leurs efforts au côté du conseil municipal pour le bien-être des populations de sa commune.



"Nous avons constaté que les dépouilles se transportaient dans des véhicules de type 4x4 dans la commune et le département, parfois à des coûts élevés. Nous avons décidé de trouver un corbillard pour nos parents et grâce à notre partenariat avec la SGO, c'est devenu une réalité ", a expliqué Sambaly Biagui .



Poursuivant qu'un comité a été mis en place , à la tête duquel l'imam ratib avec le premier adjoint et d'autres membres pour la gestion.

Il informe la population du département que le véhicule est disponible pour toute les communes.