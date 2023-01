Kédougou / Reconstruction de la Grande Mosquée par le chef de l'État : Ousmane Sylla magnifie « un geste historique »

Le ministre de l'urbanisme, de l’habitat et de l’hygiène publique, M. Abdoulaye Seydou Sow, avait présidé, le samedi 07 janvier 2023, la journée mensuelle de nettoiement Bësup Setal dans la ville de Kédougou. À cet effet, les services techniques du ministère (DGCVHP, SONAGED, PROMOGED), appuyés par les jeunes issus du programme Xëyu Ndaw Yi et toute la population de kédougou, ont nettoyé et désencombré les principales artères de la ville et nettoyé le marché central, la gare routière et le lycée technique industriel et minier. Une organisation réussie de main de maître par Madame le Gouverneur Mariama Traoré et le maire Ousmane Sylla qui a impliqué les jeunes et des associations sportives et culturelles. Profitant de son séjour, le MULHP a effectué la prière du vendredi 06 janvier à la grande mosquée de Kédougou. Occasion pour lui d’annoncer la reconstruction de la grande mosquée qui sera entièrement prise en charge par le chef de l’État pour un montant estimé à 300 millions de FCFA. Le maire de Kédougou, M. Ousmane Sylla, a tenu à remercier Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) qui a bien voulu présider la journée « set setal » dans la commune de Kédougou.





Ses remerciements vont également à l’endroit de Monsieur Macky Sall, Président de la République pour la reconstruction de la Mosquée de Kédougou. Ousmane Sylla magnifie ainsi « un geste historique » qui fera sans doute date dans l’histoire de la localité...