Kédougou :Le maire Ousmane Sylla a inauguré le parc sportif réalisé en partenariat avec Endavour mining d’un coût de 32 millions !

La mairie de Kédougou en partenariat avec la SGO, filiale de la multinationale Endeavour mining a construit un parc sportif à hauteur de 32 millions de francs dans le cadre des fonds d'appui au développement local. Pour rappel chaque année Endavour mining accompagne les collectivités territoriales sur la base de leurs plans annuel d'investissement (PAI).



Selon Lamine Diop représentant la SGO ce projet s'inscrit dans le cadre du fond d'appui au développement local. Ainsi il invite la mairie à mettre en place un système de gestion. Il a également décerné une mention spéciale à toute l'équipe technique de la commune qui a facilité et accompagné la mise en œuvre de ce projet durant tout le processus.

Le premier magistrat de la ville a gratifié sa communauté de ce bijoux pour réduire les risques d'accident, car la plupart des sportifs s'entraînent au bord de la route. Il leur permet ainsi de faire du sport dans de meilleures conditions sur un terrain de 200 mètres de longueur.

Pour son entretien le maire Ousmane Sylla annonce le recrutement de deux personnes chargées de veiller à l'entretien du matériel, la sécurité des outils et des sportifs. Il a remercié Endavour mining pour son engagement à accompagner les projets de la commune. Le premier magistrat invite les autres entreprises minières à adopter la démarche de SGO. Selon lui le manque d'infrastructures et les risques d'accident ont motivé la conception et la réalisation de ce bijou sportif.