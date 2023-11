Kedougou / Éducation : le maire Ousmane Sylla offre des fournitures scolaires et didactiques d'une valeur de 12 millions.

Le premier magistrat de la ville de Kédougou, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, a distribué aux élèves et aux enseignants de la commune, des fournitures scolaires et didactiques d'une valeur de 12 millions de franc cfa. La cérémonie de remise s'est tenue ce samedi 10 novembre 2023 à l'hôtel de ville, en présence des autorités éducatives, de parents d'élèves, délégués de quartier et chefs religieux. Les élèves sont massivement venus prendre part à cette importante rencontre.



Le troisième adjoint au maire Demba gnima Doucoure et l'inspecteur de l'éducation et de la formation M. Ibrahima Cissokho ont fait un bref rappel des réalisations du maire depuis son accession à la tête de la commune de Kédougou. Ils ont notamment cité la construction de 03 salles de classe et la réalisation d'un forage au quartier Ndiormi, 03 salles de classe et le mur de clôture de la nouvelle création à pasteur Butler, le mur de clôture de l'école maternelle, la création et réhabilitation de certaines écoles en tables bancs, pour ne citer que cela.

La traditionnelle cérémonie s'est tenue cette année avec une grande révolution. En effet, le maire Ousmane Sylla a revu l'enveloppe à la hausse, tout en impliquant les écoles privées parmi les bénéficiaires, mais aussi la prise en compte de la petite enfance.



Un geste magnifié par l'association des parents, l'UCGE et autorités éducatives. Le maire s'est félicité et a salué les résultats obtenus par toute l'équipe municipale et promet de continuer à mettre les bouchées doubles dans le secteur de l'éducation. Il a exhorté les élèves à se concentrer davantage sur les matières scientifiques qui répondent aux besoins d'emploi de la région de Kédougou qui, au-delà de sa vocation minière, est une région industrielle. L'édile de la ville porte l'éducation et la santé au cœur de ses priorités, en accompagnant les structures sanitaires et scolaires.



Le président des élèves Bacary Soumaré a remercié et félicité le maire pour la qualité et la quantité de la dotation. Il a témoigné des efforts consentis par Ousmane Sylla depuis son arrivée à la tête de la mairie. Aussi, il réitère sa disponibilité et son engagement à l'accompagner dans ses activités de développement.