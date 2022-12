Kédougou / Coupe du maire : Le maire Ousmane Sylla gâte l'ensemble des équipes de sa commune

Les ASC ont reçu un important lot de matériel sportif au cours d'une cérémonie de remise, ce 24 décembre 2022, à l'hôtel de ville de Kédougou.

La coupe du maire édition 2022 a connu une grande amélioration dans son organisation. En effet, le premier magistrat de la ville, après avoir remis des équipements de football à l'ensemble des ASC et aux arbitres, a revu à la hausse les enveloppes destinées aux finalistes et aux demi-finalistes. Celle du vainqueur passe de 500.000 à 1.000.000, les vaincus au lieu de 300.000, recevront 500.000 et les demi-finalistes auront pour la première fois chacune 200.000 francs.

Le président de l'Odcav Koliba Samoura s'est réjoui de cette marque de considération à l'endroit de la jeunesse. Il a affirmé que 20 jeux de maillots, 20 ballons, des médailles et une enveloppe de 2.844.000 francs sont destinés à l'organisation de la finale.

Au nom du mouvement des navétanes, il a chaleureusement remercié le maire pour tous ces efforts consentis afin d'accompagner la jeunesse.

Le 3ème Adjoint au maire, Demba Gnima Doukouré a fait la genèse des grandes réalisations du maire Sylla depuis son arrivée à la tête de la commune, notamment un bus flambant neuf pour la jeunesse de Kédougou, la réhabilitation du studio municipal et du terrain de basket en cours, la hausse des subventions aux ASC et l'élargissement de l'assiette à d'autres disciplines comme le basket, l'athlétisme et le karaté.

Le maire Ousmane Sylla, directeur général de DDD, a remercié toute l'équipe municipale pour son engagement aux côtés de la jeunesse. Il réaffirmé sa volonté d'aller au delà et a insisté sur l'accompagnement avec des infrastructures sportives, l'emploi des jeunes et l'éducation. Selon lui, il faut absolument renforcer les jeunes en terme de formation pour leur permettre de compétitir au plus haut niveau.